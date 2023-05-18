扔女傭財物毁車案　外傭供稱包致金侄女曾尖叫　辯方：或屬他人睇波起哄 (17:30)

菲傭Realiza Lina Doculan曾受僱於被告Amina一家，她供稱和Amina的關係不錯，惟於案發前不久，她因病沒有工作，事後才知悉事件經過。控方一度展示警方檢取的花盆碎片，她確認Amina寓所內有同一個花盆，重量約為15公斤，要用雙手才能抬起。辯方盤問指Amina身型瘦小，她同意說法，但指Amina並非身體虛弱。

控方接下來傳召外傭Gorospe Lorilyn Chavaria作供。Lorilyn於2018年來港工作，和Amina住在同一層樓。她稱曾在清晨熟睡時，聽見一把憤怒和歇斯底里的女聲，隨即被吵醒。她認為Amina的母親年紀老邁、聲線柔和，故相信尖叫女子為Amina。

案發日凌晨1至2時， Lorilyn表示再次聽到Amina尖叫，並有物件掉下的聲音。直至Amina被捕，尖叫聲終於停下。辯方提出，可能鄰近有小朋友吵鬧，或者有人觀看世界盃而起哄，Lorilyn一概否認說法。辯方問她是否耳聾，裁判官王證瑜質疑問題無禮貌。聆訊明（19日）續。