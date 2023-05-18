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陳朗昇涉阻差案　供稱當時遲到趕直播　指曾被公開身分證故要小心處理 (15:12)

去年旺角麥花臣場館舉行元朗朗屏邨的業主大會，記協主席陳朗昇涉在場外拒絕出示身分證及與警員爭執，被控阻差辦公等兩罪，今（18日）在西九龍裁判法院續審。陳朗昇被指案發時大聲說話兼情緒高漲，陳自辯供稱，因為當時遲到及趕入場直播，他又說知道不能在警方查身分證時抗拒，但他的身分證曾在直播遭公開，故要小心，若有差池都可跟進投訴。

被告陳朗昇作供指，於去年9月7日，便衣女警26781步近他就說「先生，身分證」，女警三度快速展示相信是委任證的證件，其間沒回答陳問她的警員編號等資料。軍裝男警介入後，陳取出載有身分證的銀色卡套打算配合，並指出軍裝警的肩膀上有編號，但便裝警沒特徵讓他得悉身分。

陳續指出，棗紅色衫的便衣警長到場叫陳合作一點，陳未看得及警長的委任證，覺得他看來不似警察，以為是途人，遂問其身分，警長在沒施行警誡下稱「拉佢」。對於被指「大吵大鬧」，陳說和警員「身高有距離」，他們亦配戴口罩，故大聲說話。陳否認蓄意阻撓警員和有意逃走。

陳朗昇提及，過往截查他的警員在詢問下均有提供警員資料，指對方身上佩戴委任證，表明屬於哪個部門，甚至在遭直播公開身分證的「兵荒馬亂」情况下，警員也有表示屬新界北總部。陳指，在示威現場，警員都會講及截查原因，例如說懷疑他的記者證是虛假。

陳又說，就他在2019年12月26日，遭警員在直播公開其身分證一事，私隱專員公署調查後指警員做法不當，警方亦表示訓誡涉事警員。

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