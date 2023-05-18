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油站職員認招攬女童賣初夜　還押候判 (15:02)

25歲男子在網上誘使兩名12歲女童援交，指找客人「買」女童的初夜，警方接獲報案後拘捕涉案男子，他警誡下稱「想介紹佢哋做雞，我就可以賺佣」。男子今（18日）於西九龍法院（暫代區院）承認3項「企圖促使他人成為娼妓」罪。被告須要還押至6月1日判刑，以待索取心理及背景報告。

被告沈天韋（現年26歲，油站男職員）被控企圖促使兩名均就讀中一的女生X和Y，以及女警24646成為娼妓。辯方求情指被告在最早階段坦白認罪暫委法官李志豪認為，被告在社交平台接觸年紀甚小的事主，「唔係未成年咁簡單」，或屬加刑因素，

案情透露，於去年3月17日，女生X經同學介紹而認識綽號「鬼囝」的被告。被告以WhatsApp向X說，只要她肯在被告安排下與男子性交，或介紹其他女童予被告，可賺很多錢。被告又問X是否「大胸」和「處女」，稱可找客人「買你第一次」，就着X提供性服務，被告從中抽佣兩或三成。

X的女同學Y為了證明被告從事非法勾當，假稱需要金錢，同日聯絡被告。被告提及，安排Y和客人第一次性交，Y可賺取3至5千元。X和Y的家人揭發事件後報警處理。警員調查時自稱為12歲女生，和被告談話和於3月22日見面，被告落網被捕。被告在錄影會面下稱，他在社交平台Instagram尋找女童提供性服務。

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