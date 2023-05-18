高級督察涉非禮孕婦　警稱被告落網時步履不穩兼吐出泡沫 (14:57)

被告李卓賢現已停職，涉案日期為2021年11月23日。警員繆浩川（音譯）供稱，案發當日約晚上11時20分與同袍到達現場，看到事主X，而她的丈夫Y正捉著被告。繆替被告進行快速搜身後，與他入店內進行調查，但被告步履不穩，突然跌在地上，並告知繆早前喝了兩杯威士忌。

繆遂扶起被告，被告稱腳軟不能站立，因此先把他帶到牆邊。被告再稱身體不適，並透露他為警務人員，駐守警察總部刑事支援部。期間繆嗅到被告身上有些微酒氣，被告亦說感覺噁心，隨後吐出少量泡沫，要求送院。繆在盤問下同意被告或在休息時睡著，惟不記得他曾說「畀人搞咗場『大龍鳳』」。

庭上讀出X吳姓僱主的書面供辭，他稱當日約晚上11時09分，得知電話有一通由Y撥出的未接來電。吳回電Y得知事件，對方希望以金錢解決，吳提醒不要作出任何承諾，一切留待警方到場再處理。吳指，被告為店舖的長期顧客和支持者，得知其職業，因公司曾與八鄉少年警訊合作，而被告當時是聯絡人。事後X需看精神科醫生跟進，吳批出病假。