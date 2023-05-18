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城大新任校長梅彥昌就職　冀學生成世界公民 (14:47)

香港城市大學今日（18日）舉行校長就職典禮，新任校長梅彥昌獲校董會主席黃嘉純頒授《香港城市大學條例》及大學印章。梅彥昌以英文致辭，提到各大學現時面對「危機」，指院校為未來社會教育學生時，卻在使用舊有設施。他希望城大以學習為中心，會推具啟發性、互動性且創新性的學習模式。他認為有助驅使學生主動追求學問，滿足好奇心，且非為通過考試。

梅彥昌又指，城大座落於最人口稠密的城市之一，指常面對「空間不足問題」，但他指世上頂尖大學均面對不同難題，但無阻他們取得成就。就職典禮場刊上印有梅校長「信念及哲學」，其中一項指「校園小，可讓我們專注要領。擁有大的空間，更多的設備，並不意味研究就會出色」。他稱願景是「鼓勵學生成為世界公民」。

梅在亦感謝上任校長郭位15年來貢獻，又透露早在今年1月已到城大，到訪不同學院、學系和部門，笑稱曾隨機與城大生聊天，當時對方不知他將成為校長。

城大校董會主席黃嘉純致辭時提到，大家聽說很多香港人移居到新加坡，笑稱城大可將新加坡人帶來香港是做得很好。

梅彥昌是新加坡國立大學前常務副校長（創新與企業）。城大去年公布校長任命，當時介紹梅在1980年畢業自澳洲莫納什大學，考獲工程學士（材料工程）學位；1987年考獲新加坡國立大學博士學位。

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