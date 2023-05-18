黃色工作暑熱警告首生效　工人均稱僱主沒特別提及休息指引 (17:26)

根據指引，在「黃色工作暑熱警告」下，中等勞動的工作者如廚師、清潔工、噴灑除害劑或消毒劑的工人等，在黃色警告下每小時工作45分鐘、休息15分鐘；「重勞動」者如搬運工人、釘板工人等，則應每勞動30分鐘，就休息30分鐘；而「極重勞動」者包括紮鐵、棚架工人等，就應每工作15分鐘就休息45分鐘。

在中環碼頭附近的一個地盤，不少工人埋頭苦幹，地盤機器如常運作。在猛烈陽光下，熱風拂面，工人出入工地時均大汗淋漓，有工人表示不了解有關工作暑熱警告，工地的扎鐵及搬運工人均無特別休息。

工人李先生表示，僱主沒有向他提及過有關暑熱警告的安排，他在工地沒有特別職位，「咩都做」，認為算是勞動或重勞崗位。他說過去數小時均沒有休息，工地內有紮鐵及搬運工人，均未見他們有特別休息，「梗係辛苦啦，你睇下個太陽幾猛」，除了提供水機之外，風扇等其他消暑措施都沒有。

工人戴先生在工地門口修補道路階磚。他表示，公司有提及過暑熱警告，「如果好熱嘅，咪休息囉」，但不清楚黃、紅、黑警告的分別，只叫他們「抖一抖」，但沒有說明休息多少分鐘。他說在該工地已工作十多天，有時會負責搬運，今日天氣非常熱，剛才亦休息了半小時，但僱主沒有提供食水，他自行買水。戴先生穿着的上衣設有一個小風扇，他指從內地購買，「舒服好多、涼爽好多」。