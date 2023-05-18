李家超答問會首問議員如何宣傳愛國愛港　再關注北都會證券化融資方式 (13:27)

身兼行政會議成員的立法會議員陳健波發言時提及應透過教育培養學生正確價值觀，增強對國家民族認同感、對香港社會的責任感等。李家超回應時就關注，立法會議員等具社會影響力的人士，應如何做貢獻以建立主流價值觀，成為他第一條主動於會上提出關注的問題。陳健波認為，弘揚主流價值觀是香港目前的首要事務，又稱應向社會大眾講述國家關心幫助香港的具體事跡，讓市民增強中國人的身分認同感，亦強調避免「高壓」宣傳。

交流答問會亦包括北部都會區及交椅洲人工島等大型基建項目的融資和公私營合作方案，李家超向金融界議員陳振英諮詢證券化融資方式的考慮因素，以及北部都會區應採取何種融資方式，能取得更積極的市場反應，以及北部都會區產業化與融資的關係。陳振英表示，證券化倚賴穩定的利潤，不建議未產生穩定收入的基建項目證券化。至於北部都會區，陳表示建議採取多種融資方式相結合的方式，舉例稱針對需較長時間產生收益的項目如創新科技園，可採用土地債券的融資方式，減輕財政壓力。

另外，工聯會立法會議員鄧家彪提出，在北部都會區、交椅洲人工島、將軍澳填海項目設青年住屋項目，規定月供4000元，結合青年留港發展、住屋需要及本港土地發展，並讓青年更加支持政府填海等發展項目。李家超表示會積極考慮，形容相關概念「較為創新」，但亦表示推行新的土地房屋相關政策需考慮對原有政策的影響。