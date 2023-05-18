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工聯會再倡准強積金買基建債助發展大型基建　李家超：須尊重市民投資選擇 (12:54)

立法會舉行「特首互動交流答問會」，李家超向議員諮詢如何為大型基建項目融資。工聯會再度倡議，以強積金供款作為基建投資來源，促請政府推出基建債券，容許市民以強積金購買。特首李家超就指要尊重市民投資選擇權，會多聽專家意見。

工聯會議員黃國指出，強積金總資產已超過萬億港元，社會亦對有保證回報的強積金投資產品需求殷切，認為若推出保證高於通脹回報的基建債券，可令政府獲穩定資金支持基建項目，打工仔女同時可獲穩定回報，形容屬兩全其美的方案。李家超回應指，發債屬明顯可以考慮的融資方式，但任何融資計劃都要提供選擇權，而且若涉及系統性運用市民資金，亦要非常小心。他指非常希望市民分享發展成功的共同利益，但亦要考慮市民的個人投資選擇權。

另一名立法會議員林筱魯就提及北部都會區發展，指發展北都會需要大量收地，希望政府考慮「以地換債」、「以債換股」等方式讓外界參與發展。李家超則指，過去本港曾有類此計劃，他又分享出訪中東經驗，提及阿聯酋曾將特定區域撥予個別個體或企業，如「小政府」般發展，有關企業甚至可制訂法規、徵收另類稅項，等於「全面搞哂」。

李家超指，他對創新概念持開放態度，期望北都會日後在符合本港與內地法律下，與深圳融合至人、物、資金及數據均自由流動。

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