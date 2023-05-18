申訴專員將主動調查運輸署駕駛考試安排　稱值得研究運用科技紀錄路試 (12:27)

公署指，近年駕駛考試考生輪候的時間越來越長，平均輪候時間介乎7至10個多月。不合格的考生的重考日期一般在其學習駕駛執照12個月有效期屆滿之後，考生若需訓練，便須重新申領學習駕駛執照，增加成本與不便，加上路試合格率並不高，以2021年為例，私家車及輕型貨車路試合格率則分別為30%及24%，不少考生因此受影響。

公署又指，運輸署不容許考生在駕駛考試期間攝錄，而有關駕駛考試的上訴個案數目呈上升趨勢，交通審裁處處理上訴時，須考慮任何相關證據。在2022年1月至2023年3月期間，公署接獲40宗有關駕駛考試的投訴，當中涉及有關考生不滿駕駛考試的輪候時間、運輸署的快期預約系統、考期編配的安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等事宜。

申訴專員趙慧賢認為，運輸署有需要檢視現行駕駛考試安排的流程，並考慮制定改善措施，公署決定展開主動調查，審研運輸署有關駕駛考試的安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴的機制，並在有需要時提出改善建議。