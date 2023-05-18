申訴專員將主動調查運輸署駕駛考試安排　稱值得研究運用科技紀錄路試 (12:27)

申訴專員公署將展開主動調查，審研運輸署有關駕駛考試的安排。公署指，曾收到申訴質疑運輸署禁止以考試車輛上的行車記錄儀記錄駕駛考試過程的決定和理據，申訴專員趙慧賢認為，值得研究運輸署能否運用科技為駕駛考試作客觀記錄，以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案。
公署指，近年駕駛考試考生輪候的時間越來越長，平均輪候時間介乎7至10個多月。不合格的考生的重考日期一般在其學習駕駛執照12個月有效期屆滿之後，考生若需訓練，便須重新申領學習駕駛執照，增加成本與不便，加上路試合格率並不高，以2021年為例，私家車及輕型貨車路試合格率則分別為30%及24%，不少考生因此受影響。
公署又指，運輸署不容許考生在駕駛考試期間攝錄，而有關駕駛考試的上訴個案數目呈上升趨勢，交通審裁處處理上訴時，須考慮任何相關證據。在2022年1月至2023年3月期間，公署接獲40宗有關駕駛考試的投訴，當中涉及有關考生不滿駕駛考試的輪候時間、運輸署的快期預約系統、考期編配的安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等事宜。
申訴專員趙慧賢認為，運輸署有需要檢視現行駕駛考試安排的流程，並考慮制定改善措施，公署決定展開主動調查，審研運輸署有關駕駛考試的安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴的機制，並在有需要時提出改善建議。