李家超：公共圖書館書籍等同「政府推薦」　不可藏「不良意識」書籍 (11:44)

狄志遠為首名發問的議員，他關注言論自由，提及長洲飄色巡遊過往有政治色彩、諷刺時弊，而現時則有負責人表示在國安法實施後要少涉政治，又指市民認為公共圖書館近日下架多項作品無明確準則，亦提及尊子漫畫停刊，形容漫畫多諷刺時弊，但屢受政府責罵。狄志遠表示，有關事件讓部分市民憂慮國安法之下，香港市民的言論自由受損，促請政府回應市民憂慮及挽回公眾信心。

李家超回應稱，香港市民的言論自由及一般個人生活的自由受到《基本法》充分保障，稱《基本法》實施後「一個字都冇改過」，又指《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港部分仍然適用。李亦強調，國安法亦說明保障人權自由，而且條文清晰。

至於公共圖書館下架一批作品，李家超重申相信處理館藏的人員有專業判斷，重申公共圖書館可借閲給市民的書等同政府推薦的書籍，既不能違法、不侵犯版權，亦不應有「不良意識」，指政府有責任推動社會形成正確價值觀及推薦正確書籍，市民可透過其他方式閲讀政府不推薦的作品。