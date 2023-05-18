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李家超：公共圖書館書籍等同「政府推薦」　不可藏「不良意識」書籍 (11:44)

立法會今早（18日）舉行「特首互動交流答問會」。立法會議員狄志遠關注《港區國安法》對言論自由的影響，提及近日公共圖書館下架多項作品及尊子漫畫停刊等事件，促請李家超回應在國安法下如何保障言論自由。李家超則表示本港言論自由受到《基本法》及相關國際公約的保障，強調《港區國安法》明確保障人權自由，又說公共圖書館書籍屬政府推薦給市民的作品，稱政府有責任不推薦具「不良意識嘅書」。

狄志遠為首名發問的議員，他關注言論自由，提及長洲飄色巡遊過往有政治色彩、諷刺時弊，而現時則有負責人表示在國安法實施後要少涉政治，又指市民認為公共圖書館近日下架多項作品無明確準則，亦提及尊子漫畫停刊，形容漫畫多諷刺時弊，但屢受政府責罵。狄志遠表示，有關事件讓部分市民憂慮國安法之下，香港市民的言論自由受損，促請政府回應市民憂慮及挽回公眾信心。

李家超回應稱，香港市民的言論自由及一般個人生活的自由受到《基本法》充分保障，稱《基本法》實施後「一個字都冇改過」，又指《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港部分仍然適用。李亦強調，國安法亦說明保障人權自由，而且條文清晰。

至於公共圖書館下架一批作品，李家超重申相信處理館藏的人員有專業判斷，重申公共圖書館可借閲給市民的書等同政府推薦的書籍，既不能違法、不侵犯版權，亦不應有「不良意識」，指政府有責任推動社會形成正確價值觀及推薦正確書籍，市民可透過其他方式閲讀政府不推薦的作品。

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