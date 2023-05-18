錯播國歌｜港協決定向冰協發出書面申斥　日後若主辦機構拒檢查國歌國旗　港隊不可出席頒獎禮 (11:14)

港協暨奧委會決定，就錯播國歌事件，向香港冰協發出嚴厲「書面申斥」。港協指性質如同告誡，指書面申斥較一般警告嚴重，但不涉削減資源，又稱播錯國歌的事件已「告一段落」。港協同時會修訂有關處理國旗和國歌的指引，要求體育總會每次參與國際賽事前，均須向港協領取有標準國旗及國歌檔案的工具包，亦必須與主辦機構書面簽收，若主辦方拒絕核對，領隊必須拒絕出席頒獎禮，港協將向各體育總會介紹新修訂的指引，務求體育總會在特殊情况下有規可隨。文化體育及旅遊局長楊潤雄就表示，非常支持港協的決定。