警破家庭式網戀詐騙集團　逾百名事主共被騙逾2100萬元 (19:08)

案發時疑犯在不同社交媒體平台尋找目標，認識事主後展開追求攻勢及建立網戀關係，並訛稱是在外工作的港人，身受財困、染病或須繼承遺產等為由，要求事主轉帳至傀儡戶口，惟雙方未有在現實生活見面。警方稱，集團以本地男性為主要對象目標，有154男1女事主受騙，年齡介乎18至43歲，涉及騙款介乎1500元至100萬元不等。

被捕的10男5女，年齡介乎22至70歲，包括集團主腦、11名骨幹成員及3名電話儲值卡登記人。網罪科署理警司戴子斌透露，集團以家庭模式營運，其中43歲報稱從事網上媒體拍攝及剪輯工作的男主腦，及其報稱從事機場地勤的哥哥，負責營運集團及詐騙，由其母負責保管資金，再委派其伴侶從旁協助操控集團運作。

警方稱網罪科總督察鄭澤仁透露，集團以本港作根據地，去年4月起租用沙田複式豪宅單位作營運中心，部分成員視為住宅及行動據點，長時間與不同事主溝通。由私人司機以多部房車接載；另設多部閉路電視監察運作。據了解，該豪宅有私人泳池，面積約3000呎，月租7萬元。行動中，警方檢獲2部名貴房車、3部手提電腦、23部手提電話、2隻名表及30萬元現金，總值合共150萬港元。警方發現部分騙款已轉換成虛擬貨幣，將作為其中一個調查方向，不排除有更多人被捕。警方相信日前在長沙灣、荔枝角等工廈及住宅的行動，已瓦解一個活躍本地詐騙集團。

網絡情報組高級督察吳柏慧補充，今年首季錄得324宗網上情緣騙案，事主年齡介乎14歲至76歲，涉款金額逾1.86億元，而其中單一最大宗金額約2740萬元，形容近年網上情緣騙案非常猖獗。