明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破家庭式網戀詐騙集團　逾百名事主共被騙逾2100萬元 (19:08)

警方昨日（16日）起一連兩日拘捕15人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪。被捕人涉以家庭模式營運網戀詐騙集團，在去年1月至今年4月期間，有155人受騙，涉及金額逾2100萬元。其中單一最大金額約100萬元，涉及疑犯指示事主處理來歷不明的轉帳，訛稱協助轉帳可獲手續費，利用事主協助清洗犯罪得益。

案發時疑犯在不同社交媒體平台尋找目標，認識事主後展開追求攻勢及建立網戀關係，並訛稱是在外工作的港人，身受財困、染病或須繼承遺產等為由，要求事主轉帳至傀儡戶口，惟雙方未有在現實生活見面。警方稱，集團以本地男性為主要對象目標，有154男1女事主受騙，年齡介乎18至43歲，涉及騙款介乎1500元至100萬元不等。

被捕的10男5女，年齡介乎22至70歲，包括集團主腦、11名骨幹成員及3名電話儲值卡登記人。網罪科署理警司戴子斌透露，集團以家庭模式營運，其中43歲報稱從事網上媒體拍攝及剪輯工作的男主腦，及其報稱從事機場地勤的哥哥，負責營運集團及詐騙，由其母負責保管資金，再委派其伴侶從旁協助操控集團運作。

警方稱網罪科總督察鄭澤仁透露，集團以本港作根據地，去年4月起租用沙田複式豪宅單位作營運中心，部分成員視為住宅及行動據點，長時間與不同事主溝通。由私人司機以多部房車接載；另設多部閉路電視監察運作。據了解，該豪宅有私人泳池，面積約3000呎，月租7萬元。行動中，警方檢獲2部名貴房車、3部手提電腦、23部手提電話、2隻名表及30萬元現金，總值合共150萬港元。警方發現部分騙款已轉換成虛擬貨幣，將作為其中一個調查方向，不排除有更多人被捕。警方相信日前在長沙灣、荔枝角等工廈及住宅的行動，已瓦解一個活躍本地詐騙集團。

網絡情報組高級督察吳柏慧補充，今年首季錄得324宗網上情緣騙案，事主年齡介乎14歲至76歲，涉款金額逾1.86億元，而其中單一最大宗金額約2740萬元，形容近年網上情緣騙案非常猖獗。

相關字詞﹕串謀詐騙 洗黑錢 網上情緣騙案

上 / 下一篇新聞