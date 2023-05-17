已婚高級督察涉非禮　事主否認雙方曾爭執　目前仍須求診精神科 (17:08)

被告李卓賢現已停職，涉案日期為2021年11月23日。控方今呈上經修訂的承認事實，指事後被告被發現身上有酒氣，體內含酒精；他亦有適應障礙症而不當使用酒精，已轉介精神科跟進。

辯方就案發經過盤問X，並引述閉路電視片段指出當日被告並非在X一轉身便作非禮行徑，二人先有交談，X確認。辯方指出，X當時緊閉雙唇，不可能如片中所見，不斷説「喂！」等來喝止被告。X否認稱因她期間有掙扎，被告的舌頭才不會一直碰著她口部。

辯方指稱，案發時事主跟被告透露有意辭職，請求被告幫忙並談及「錢」，被告迴避不果發怒欲離開休息間，但遭事主阻止。他繼而爬上凳子，再被扯落，最終成功離開。事主矢口否認說法。

X的丈夫Y則指，當被告向二人求饒時，他只知道妻子遭被告故意非禮，惟不知詳情，直至陪X赴醫院驗傷時才得悉。他認為當日被告不像喝醉，身上無酒味；Y另曾致電X老闆，告知「舖頭出咗事」。

至於為何不立即問X有關經過，Y解釋，X的情緒容易受波動，尤其是懷孕後。當日由報警到送院，X已被至少3名警員問及非禮過程，「係好慘嘅事」，故不想再刺激她，並透露X現時仍需到精神科跟進病情。