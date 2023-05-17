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機管局東莞設離岸物流園　出入內地貨物於東莞安檢清關　暫可每年先處理15萬噸貨物 (16:26)

香港機管局在東莞設立「香港國際機場物流園」，項目的先導計劃已於上月中開展。機管局今日表示，物流園將於2025年在東莞正式建成，預計長遠可處理每年200萬噸貨物，可節省一半成本及3分1時間，強調安檢程序獲民航處認可。

物流園現位於東莞虎口港綜合保稅區百興物流中心，由內地出口貨物可先在物流園做安檢、裝箱或打板及收貨，貨物運抵香港機場後毋須安檢可直接轉運。相反，入口內地貨物亦可經此路線，由香港運抵東莞才做清關、拆貨等程序。

機場管理局機場商務執行總監陳正思表示，物流園設有香港首個離岸航空安全檢查設施，得到香港民航處認可，整個保安設施得到民航處批准，由機管局負責監督、機場保安公司派員到東莞執行安檢，符合香港航空安全要求，「貨物喺上游已經處理咗，嚟到香港國際（機場）無需再做安全檢查」。

她指，貨船設有GPS、閉路電視，以及訊息系統予海關全程監察貨物及船隻航程，如有偏離會發出警報。

陳正思表示，項目目前在先導計劃階段，機場的三個貨運站剛開始在東莞收貨，每日大約可處理數十至100噸貨物。她說，物流園每日傍晚六時截止收貨，貨物經處理後上船前往香港機場，可趕上翌日早上10時的航班，較傳統的陸路運輸快3分1時間；第三季會增多一班船，在中午12時截貨，晚上運上飛機。

她表示，目前有27間貨物代理獲民航處批准在物流園運行，短期內會增至40間，另有5間航空公司在東莞收貨，包括國泰及中華航空，「係好嶄新嘅流程，最近有好多業界朋友上嚟參觀」。

她說，先導計劃成熟後，料每年可做15萬噸貨物，2025年會在東莞建立更具規模的永久物流園，每年可處理100萬噸貨物，遠期目標可處理200萬噸貨物，選址方面仍在考慮中。

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