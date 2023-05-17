包致金侄女涉扔家傭財物落樓被控5罪　控方撤兩項刑毁罪 (15:21)

控方首先傳召菲傭Castillon Pacita Bandiola作供，Pacita操「他加祿語」，於2022年12月受聘於被告Amina（46歲）的母親，在跑馬地寓所工作。她坦言和Amina的關係不佳，Amina曾經在凌晨時分叫醒她，指廚房內有蟑螂，要她清理廚房。Amina其後將她趕出寓所，並鎖門不准她入內。

案發當日，Pacita指Amina於凌晨2時叫她丟垃圾，她步出寓所後，Amina再次鎖門，她唯有在大堂逗留。直至凌晨4時，大廈保安叫她去停車場，她發現自己的物品散落在停車場，包括胸圍、內衣、手機、相簿以及匯款往菲律賓的單據等，警方約一小時後到場。

裁判官一度要求辯方交代爭議的地方。辯方表示，沒有直接證據證明涉案物品如何落在停車場的車輛上，又指本案控以較嚴重的刑毁罪，而不是較輕的「自建築物掉下的物體」罪。