港小四生閱讀能力全球第二　家長閱讀興趣全球尾二　港大團隊：家中藏書量與閱讀能力成正比 (15:15)

PIRLS每5年一屆，今屆主要反映2021表現，有57個國家或地區參加，部份地區因疫情延遲一年收集數據。排首名的新加坡獲587分，第三的俄羅斯獲567分；同以中文參加測試的台灣則獲544分排第7名，澳門則獲536分排第15名。本港144間小學共3830小四生、3765名家長、155名中文科教師、144名校長參與研究。

團隊稱，今屆PIRLS研究期間正值新冠疫情，但值得注意是本港學童疫下閱讀表現沒退步，料因與學童留家學習時，逾半數受訪家長會提供額外學習資源，約62%家長為子女提供書本。

林葦葉說，倘小四生接觸到至少26本書，或家中書本數量及家中兒童書量達26至100本，代表達到香港地區學童的水平，又指家中書本愈多，學童閱讀興趣也愈正面，閱讀自信愈高、表現愈好。

此外，團隊稱家長閱讀興趣、態度和習慣亦影響子女閱讀表現。今屆PIRLS發現「閱讀興趣匱乏」的家長比率正逐漸增加，約佔24%，僅約14%家長屬「閱讀興趣較高」，排名是全球「尾二」。港大教育學院教授、PIRLS香港地區研究員謝錫金稱，香港多雙職家長，普遍家長放工後難抽時間與子女伴讀，反而是花費不少安排子女課後補習。團隊建議家長盡早培養子女閱讀習慣，可在學前階段，在子女升小學前提升識字能力。