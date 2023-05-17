陳朗昇採訪被控阻差辦公及行為不檢　警：大吵大鬧、手舞足蹈　認無記下事發時對話內容 (14:14)

軍裝巡邏警員11130麥樂垣作供指，去年9月7日在場館外見到便衣女警26781截查被告陳朗昇，被告無出示身分證，他問女警駐守哪區、為何要搜，女警當時稱「我已經同你講咗」。由於被告對女警駐守旺角活動組有質疑，麥表明都是隸屬同一組別。被告被捕後，麥於被告手持的銀色卡片套發現身分證。

麥形容，涉事女警有禮貌要求被告出示身分證，辯方盤問時指出，麥沒在紀事冊和書面口供記錄女警和被告的對話，僅寫下「隨後由女警得知」她已向被告表露身分。麥承認沒記錄對話，但一直目擊和聽見在他面前發生的截查過程。辯方又指，被告曾解釋拒向女警出示證件原因，被告稱麥著軍裝，但女警不是，麥否認說法。

負責拘捕被告的署理警長58490黎學宇供稱，當日聽到被告大吵大鬧遂協助同僚截查，惟被告無視警告、不願合作，而黎和同僚均有回答被告他們駐守區分。被告當時又講過附近沒有途人被他們阻礙。