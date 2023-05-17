明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳朗昇採訪被控阻差辦公及行為不檢　警：大吵大鬧、手舞足蹈　認無記下事發時對話內容 (14:14)

去年元朗朗屏邨居民在旺角麥花臣場館召開特別業主大會，記協主席陳朗昇被指場外拒絕出示身分證及與警員爭執，他否認阻差辦公等兩罪，今（17日）於西九龍裁判法院續審。負責拘捕的署理警長供稱，陳被截停後拒絕合作，遭警告後情緒更加激動，繼續「大吵大鬧、手舞足蹈」，於是在警署警長指示下，把陳控制並押向牆邊。但陳反抗、大聲叫喊，手部不斷郁動，署理警長認為陳有逃走意圖，故為陳反手上手銬。

軍裝巡邏警員11130麥樂垣作供指，去年9月7日在場館外見到便衣女警26781截查被告陳朗昇，被告無出示身分證，他問女警駐守哪區、為何要搜，女警當時稱「我已經同你講咗」。由於被告對女警駐守旺角活動組有質疑，麥表明都是隸屬同一組別。被告被捕後，麥於被告手持的銀色卡片套發現身分證。

麥形容，涉事女警有禮貌要求被告出示身分證，辯方盤問時指出，麥沒在紀事冊和書面口供記錄女警和被告的對話，僅寫下「隨後由女警得知」她已向被告表露身分。麥承認沒記錄對話，但一直目擊和聽見在他面前發生的截查過程。辯方又指，被告曾解釋拒向女警出示證件原因，被告稱麥著軍裝，但女警不是，麥否認說法。

負責拘捕被告的署理警長58490黎學宇供稱，當日聽到被告大吵大鬧遂協助同僚截查，惟被告無視警告、不願合作，而黎和同僚均有回答被告他們駐守區分。被告當時又講過附近沒有途人被他們阻礙。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 陳朗昇

上 / 下一篇新聞