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火燒人案圍觀夫婦罪脫律政司上訴　稱原審無考慮被焚事主受挑釁後動武 (13:15)

2019年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指在場以粗言指罵男子，被控一項在公眾地方內擾亂秩序行為罪，經審訊後被裁定無罪。律政司以案件呈述方式提上訴，高等法院今（17日）開庭審理。律政司一方爭議，原審裁判官沒有考慮被告指罵的男子，會否受挑釁繼而動武，破壞社會安寧；答辯方則反問，若被告的說話令男子施襲，「係咪應該告返佢先啱呢？」法官押後裁決，將擇日頒判辭。

高級檢控官陳穎琛代表提上訴的律政司，兩名答辯人鄺耀文（39歲）及陳海雲（33歲）則由大律師伍頴珊代表。律政司一方首先陳辭，指原審裁判官忽略了被點火焚身的男子X，會否因被告指罵、挑釁他而使用或威脅使用武力，從而令人害怕社會安寧受破壞。陳穎琛指出，X與被告爭執前，已曾扯住另一男子的衣領，直到對方踢他一腳才放手，可見X明顯情緒激動，「並唔係淨係口講，唔會郁手嘅人」，惟裁判官沒有裁斷X動武的可能性。

陳穎琛續指，原審裁判官沒有適切考慮案發時的社會環境，出現嚴重政見分歧甚至「私了」行為，而X「敵眾我寡」遭8至10名政見不同者指罵，爭拗「非常敏感嘅話題」，有相當風險受襲；裁判官亦僅考慮X實際上是否害怕受襲，沒有評估客觀而言，他是否有相當可能感到害怕。

答辯方則反駁，控方在原審時不曾強調X會否動武，時至今日再要求裁判官考慮X的反應，對被告不公，且根據律政司的說法，被告的說話令X有機會施襲，「反而係被告做咗擾亂，似乎應該要俾人告嘅，會唔會係第一證人（X）呢？」；伍頴珊續指，原審裁判官已裁斷圍觀者都是「動口不動手」的人，已考慮動武的可能性不大，亦已評估當時的社會環境。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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