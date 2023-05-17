火燒人案圍觀夫婦罪脫律政司上訴　稱原審無考慮被焚事主受挑釁後動武 (13:15)

高級檢控官陳穎琛代表提上訴的律政司，兩名答辯人鄺耀文（39歲）及陳海雲（33歲）則由大律師伍頴珊代表。律政司一方首先陳辭，指原審裁判官忽略了被點火焚身的男子X，會否因被告指罵、挑釁他而使用或威脅使用武力，從而令人害怕社會安寧受破壞。陳穎琛指出，X與被告爭執前，已曾扯住另一男子的衣領，直到對方踢他一腳才放手，可見X明顯情緒激動，「並唔係淨係口講，唔會郁手嘅人」，惟裁判官沒有裁斷X動武的可能性。

陳穎琛續指，原審裁判官沒有適切考慮案發時的社會環境，出現嚴重政見分歧甚至「私了」行為，而X「敵眾我寡」遭8至10名政見不同者指罵，爭拗「非常敏感嘅話題」，有相當風險受襲；裁判官亦僅考慮X實際上是否害怕受襲，沒有評估客觀而言，他是否有相當可能感到害怕。

答辯方則反駁，控方在原審時不曾強調X會否動武，時至今日再要求裁判官考慮X的反應，對被告不公，且根據律政司的說法，被告的說話令X有機會施襲，「反而係被告做咗擾亂，似乎應該要俾人告嘅，會唔會係第一證人（X）呢？」；伍頴珊續指，原審裁判官已裁斷圍觀者都是「動口不動手」的人，已考慮動武的可能性不大，亦已評估當時的社會環境。