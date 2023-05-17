歐家榮：本港新冠二次感染率約11%　院舍長者再感染率逾七成　料因較常檢測 (12:12)

歐家榮於會上總結本港新冠疫情，首四波疫情個案病死率為1.69%，第五波則跌至0.47%，若將第五波分為兩個階段，首階段（2021年12月31日至2022年5月31日）病死率為0.78%，第二階段（2022年6月1日至2023年1月29日）病死率大跌至0.23%，主因本港於第五波第二階段具有混合免疫保護。他補充，第五波兩階段死亡個案年齡中位數分別為86歲及85歲，主要均為長期病患者，另外首階段較多院舍長者疫歿，第二階段則主要是社區長者。

另外，歐家榮引述本地研究稱，本港私營院舍於第五波首階段罹患率（attack rate）高於資助院舍，相信與私營院舍接種率較低有關。

歐家榮其後接受本報查詢時稱，去年初院舍出現大規模感染，加上院舍檢測較頻繁，故院舍長者被驗出再度感染的機會較高。他又稱，一般接種疫苗或感染後3個月內較少再次感染，且本港每一個高峰期相隔約半年，故兩次感染主要相距約半年至9個月。另外，他稱本港現時毋須要求新冠病人呈報，防護中心已無法計算病死率，目前改以評估死亡宗數升跌，以分析新冠在港情况。