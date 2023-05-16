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銀行經理被指多次職場非禮女下屬裁定罪脫　官指「空穴來風」惟證供欠妥 (18:32)

32歲銀行男經理被指多次職場非禮及襲擊一名女下屬，他不認罪受審，今日（16日）在東區裁判法院，被裁定非禮及普通襲擊共5罪不成立。裁判官形容事件「空穴來風，未必無因」，何況有被告將手放在事主大腿內側的照片為憑，但是從被告與事主的WhatsApp對話記錄顯示，兩人並不僅限一般同事關係。由於事主證供欠穩妥，控方未能舉證兩人實際關係，故裁定被告脫罪。

被告楊文鎧，承認事實指他案發時於交通銀行某分行任職市場風險部經理。事主X於2019年大學畢業後，加入上述銀行分行，任職培訓生。

控方案情指，被告於2020年12月至翌年3月期間，分別5次非禮及2次襲擊X，包括搓她的肚、揼大腿、拍臀部，以及用手臂碰X胸部。其中各一項非禮及普通襲擊罪早前被裁定表證不成立。

裁判官裁決指，法庭對於被告與X的關係有保留，例如X曾經送贈被告感謝卡，寫有「Sam哥（被告）好偉大」等致敬句子。X解釋被告對她的指導甚少，隨即對被告作人格批評，指因為他有婚外情故惹人討厭，官指X有意營造兩人不和的形象。

而且兩人工餘時會在WhatsApp上交流，X會主動分享與男友的感情狀况。其後X將兩人對話截圖交予警方時，刪除了部分內容，並指為免遭男友發現。裁判官認為該些對話理應與公事無關，X才會想避免遭男友發現。

裁判官續指，X作供時態度不認真，幾次隨意回答辯方。法庭肯定被告與X有不同程度接觸，如被告將手放在X大腿內側一事，有相為憑，即使關係再好的同事亦知這種行為猥褻，亦反映被告不止一次向同事「抽水」。惟對話紀錄反映兩人關係不僅限是一般同事，加上事主證供欠穩妥，裁定被告脫罪。

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