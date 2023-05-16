甲組聯賽球隊涉集體打假波據悉為愉園　廉署拘23人包括教練及球員　收賄放水輸波再自行下注獲利 (17:41)

廉署執行處總調查主任梁穎行指，涉案球隊的球員會刻意「放水」、消極作賽，並刻意敗於實力較弱的球隊，同時操控比數，並自行下注，教練及外圍「艇仔」則會於賽事期間視乎賠率變化，進一步操控比賽過程。比賽期間，疑為非法外圍「艇仔」會到球場觀察，教練、球員及「艇仔」於賽事期間會以暗號溝通，例如拉高或拉低襪子、戴上衛衣的帽或除帽，以提供指示。賽事過後，球員會因應在比賽中「打假波」的表現獲相應報酬，介乎數千至近萬元不等。據了解，當中拉襪的動作代表提示球員要主攻或主守，例如拉高襪子代表提示球員要進攻。

廉署指，有關球隊在今季甲組聯賽26場比賽中，18場比賽落敗或賽和，當中多場比賽均懷疑做假，廉署正調查涉及場數，以及案中所涉的賄款總額。今次案件源自針對涉案球隊一名球員的貪污舉報，廉署經調查後揭發有關球隊大規模「打假波」。

被問到事件是否涉及球隊管理層，廉署執行處首席調查主任卓智欣表示，球會管理層並不知情，形容管理層亦屬事件受害者。

香港足總回應指非常關注案件，並正了解有關詳情。由於案件仍在調查中，不宜評論。