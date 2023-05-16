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「健仔」潛逃案　擬認罪被告獲准分拆案件處理 (18:22)

2019年10月1日荃灣中槍青年曾志健，與涉及反修例案件等3名青年缺席聆訊，去年7月擬潛逃時在西貢被捕，警方其後亦拘捕一名疑協助該4人窩藏的男貨倉管理員。5人各被控一項妨礙司法公正罪，案件今（16日）於區院再訊，辯方申請將包括曾志健在內、擬認罪的3人分拆處理，避免出現「潛在性嘅衝突」，獲准分別在9月28日及10月4日答辯，16歲男生則需時考慮答辯，押後6月6日再訊，各人沒有保釋申請，繼續還押。

首被告馮清華（24歲）早前已押後8月23日，與另一宗暴動案一併答辯，今天毋須到庭。曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）、黃姓男生（16歲）及葉豪（34歲）則押後今天再訊，以待辯方提供進一步法律意見。

代表王愷銘的律師今表示，希望將曾志健及王的判刑與葉豪分開兩案處理，以免出現「潛在性嘅衝突」，並引述一宗上訴庭案例，指案中列出在「特別情況」下求情的步驟。翻查資料，該案例針對被告向執法當局提供協助後，法庭考慮求情理由時須遵守的原則和步驟。

代表葉豪的律師表示不反對一併處理判刑，但亦沒有反對分拆的理由。法官高勁修最終批准分開兩案處理，分別押後至9月28日及10月4日，在西九龍法院答辯；黃姓男生則需時翻看不被使用文件，再決定答辯，押後6月6日再訊。

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