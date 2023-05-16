人才清單擴至51項　涵醫生創科法律海事等行業 (16:48)

政府今（16日）公布擴大「人才清單」，由原本13項專業增加至51項專業工種，主要增加建造業及醫療服務業，涵蓋商業支援、表演藝術、發展及建造、金融服務、醫療服務、創新科技、法律、海事9個行業，並即時應用於「優才計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，如引入人才的職位屬人才清單表列專業，僱主無須證明本地招聘困難，可直接申請。勞工及福利局長孫玉菡表示，人才清單主要為提供入境便利，有關人才入境本港後，在港執業的註冊要求不變。
政府在2018年制訂首份香港人才清單，後經2021年檢討更新涵蓋13項專業，分別是資產管理合規專才、資深環境、社會及管治(ESG)相關專才、廢物處理專家、資產管理專才、海事保險專才、數據科學及網絡安全專家、精算師、資深金融科技專才、創新及科技專家、造船師、創意產業及表演藝術專才、輪機工程師及船舶總管、爭議解決專才及業務交易律師。
更新後的人才清單：
商業支援
1.資深環境、社會及管治(ESG)相關專才（財經專才除外）
創意產業、藝術文化、表演藝術
2.表演藝術節目經辦人
3.可移動文物修復師
4.出版方面的創意產業專才
a）電子出版網頁人多媒體設計師
b）電子出版系統分析員
c）電子出版軟件工程師
d）出版經理
5.數碼市場推廣及品牌專家
6.電影方面的創意產業專才
a）電影監製
b）電影導演
c）編劇
d）男/女主角
e）男/女配角
f）攝影指導
g）電影剪接師
h）美術指導
i）服装設計師
j）動作指導
k）電影配樂作曲家
l）原創歌曲作曲家
m）音效設計師
n）填詞人
o）視覺效果總監
7.表演藝術方面的藝術科技專才
（i）延展實境(Extended Rcealiy)，包括虛境實境(Virtual Rcality)、擴增現實 (Augmented Reality)，混台實境(Mixed Reality)和替代實境(Substitutional Reality)
（ii）人工智能 (Arificial Intelligence），包括機器學習、深度學習、自然語言處理、數據視覺化；
（iii) 傳感器；
（iv）全息技術；
（v）虛擬形象和虚擬存在
（vi）實時動態捕捉和動畫；以及
（vii）無人機和機械人
8.音樂方面的創意產業專才
a）錄音工程師
b）母帶工程師
c）黑膠唱片的刻錄/壓鑄工程師
9.數碼娛樂方面的創意產業專才
a) 遊戲開發專家
b）遊戲製作人
發展及建造
10.建築專才
11.土木結構工程專才
12.屋宇裝備工程專才
13.機電工程專才
14.屋宇測量專才
15.工料測量專才
16.土地測量專才
17.園境專才
18.城市規劃專才
19.營造師/建造師
20.建築信息模擬經理
環境技術服務
21.資深廢物處理專家/工程師
金融服務
22.資深資產及財富管理合規事才
23.資深資產及財富管理專才
24.資深環境、社會及管治(ESG)相關財經專才
25.專項保險專才
26.精算師
27.資深金融科技專才
醫療服務
28.醫生
29.牙醫
30.牙齒衛生員
31.護士
32.助產士
33.中醫師
34.藥劑師
35.職業治療師
36.物理治癢師
37.醫務化驗師
38.視光師
39.放射技師
40.脊醫
創新科技
41.資深人工智能專家
42.資深雲端基礎設施專家
43.資深軟件專家
44.創新及科技專家，包括但不限於以下範疇：
（i）藥物學及生命科學/生物科技/醫療及健康護理科學；
（ii）數據工程(例如數據開採/數據分析)、人工智能、機械人技術、分布式分類帳技術、生物辨識技術工業/化學工程等；