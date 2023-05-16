人才清單擴至51項　涵醫生創科法律海事等行業 (16:48)

政府今（16日）公布擴大「人才清單」，由原本13項專業增加至51項專業工種，主要增加建造業及醫療服務業，涵蓋商業支援、表演藝術、發展及建造、金融服務、醫療服務、創新科技、法律、海事9個行業，並即時應用於「優才計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，如引入人才的職位屬人才清單表列專業，僱主無須證明本地招聘困難，可直接申請。勞工及福利局長孫玉菡表示，人才清單主要為提供入境便利，有關人才入境本港後，在港執業的註冊要求不變。