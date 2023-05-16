區議會改制｜民主黨批方案削民主成份　質疑「三會」提名易生腐敗　民政專員掌區會角色矛盾 (16:49)

民主黨又稱「理解政府需要成立區議會資審會，以確保愛國者進入區議會，但反對方案大幅度削弱區議會的職能及增加提名門檻」。

民主黨的意見書引述政府曾指「取消委任議席能回應大眾要求，令香港政制發展向前邁進」，認為根據當時政府的說法，現時方案對香港政制發展而言，明顯屬倒退。民主黨同時批評新方案列明區議員要「承擔政府委托的其他事宜」，區議員由以往監察政府部門及反映市民意見，變成由上而下，又指包括2019年選出的一屆區議會，歷屆絕大部分時間都是做地區工作、反映街坊意見，其實正是幫助政府施政，難以理解政府「為何要將過去直選的區議會說得一文不值。」

民主黨亦批評，委任議員和經「三會」間接委任的議員實際問責的對象是政府而非市民，若遇上重大爭議的地區議題時，「到底是會幫市民還是袒護政府，將成疑問」，民主黨質疑，新方案下參選者必須得到「三會」提名，但「三會」委員均由政府委任，目前組成亦「側埋一邊」，不乏建制政黨成員，變相令參選人可能要向選舉競爭對手陣營爭取提名，完全不合常理，若「三會」成員或其友好爭取參加直選提名時，就可能會出現不同的利益交換，認為當中牽涉的腐敗風險「路人皆見」，促請政府撤銷有關「三會」提名的門檻。

至於新方案建議由民政專員出任區議會主席，民主黨質疑專員多屬「空降」，未必熟悉地區事務，亦必然對政府政策保駕護航，又指民政專員作為區議會主席，會協助議員向其他部門追責，抑或反過來為政府部門開脫、偏袒政府，「矛盾可謂不言而喻」。

民主黨同時不滿新方案只設兩星期諮詢，認為不足以令社會消化並討論內容，要求當局延長諮詢期。