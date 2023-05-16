明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

調查指7成受訪企業手機應用程式企業有意採用AI　逾9成認為AI無法取代開發人員 (16:21)

香港無線科技商會一項調查發現，73%受訪香港手機應用程式企業有意在業務中採用人工智能（AI），但94%受訪港企認為AI只能在程式開發擔當支援角色，33%會因應AI增加人手。商會表示，調查反映「人」仍是重要元素，AI發展「唔會返轉頭」，AI取代的會是故步自封者，重點在於如何掌握及善用AI。

調查由香港無線科技商會主辦、生產力促進局執行，於今年二月至四月期間，以網上問卷及電話形式成功訪問172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業管理層。調查發現，73%受訪港企將採用人工智能產品或服務，94%認為AI可在應用程式開發中擔任支援角色，普遍認為能提高生產力1%至24%。

香港無線科技商會主席李勁華表示，對於調查數字「有啲意外」，新程式AI例如ChatGPT去年11月才推出，今年2月起受廣泛報導，但3至4月的調查已有7成多企業有意思用AI，反映業界對新技術的反應非常快，又指AI的新消息「每日都有」，未來對創科業界的影響仍大。

李勁華說，除了文字之外，圖像、藝術、影片上都可應用新程式AI，「比起以前嘅AI，更加快咗、先進咗、更像真」，形容是「開啟一道大門」，將以往較難做的事情變得更易，例如文字生成圖像、影片、字幕生成等。

調查顯示只有6%受訪港企表示人工智能會取代程式員工作。李認為AI目前可為企業「寫會覺得好麻煩或者好花時間嘅程式」，現階段仍未能完全取代人類寫程式，但可以輔助人類寫得更快或除錯，但將來則不排除會取代人類。

調查指，47%受訪港企表示技術人員不足，59%稱會聘請兼職及自由工作者補充。李勁華表示，未來會有很多AI應用推出，行業需要更多人手。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，「AI唔會取代人，而係識AI嘅人取代你」，如何運用新技術才是最重要，市場上或有部分低技術職位被淘汰，但會衍生新職位。他又說，企業不應視人工智能為資訊科技部專用，應考慮在各部門部署應用。

相關字詞﹕編輯推介 人工智能

上 / 下一篇新聞