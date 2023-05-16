調查指7成受訪企業手機應用程式企業有意採用AI　逾9成認為AI無法取代開發人員 (16:21)

調查由香港無線科技商會主辦、生產力促進局執行，於今年二月至四月期間，以網上問卷及電話形式成功訪問172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業管理層。調查發現，73%受訪港企將採用人工智能產品或服務，94%認為AI可在應用程式開發中擔任支援角色，普遍認為能提高生產力1%至24%。

香港無線科技商會主席李勁華表示，對於調查數字「有啲意外」，新程式AI例如ChatGPT去年11月才推出，今年2月起受廣泛報導，但3至4月的調查已有7成多企業有意思用AI，反映業界對新技術的反應非常快，又指AI的新消息「每日都有」，未來對創科業界的影響仍大。

李勁華說，除了文字之外，圖像、藝術、影片上都可應用新程式AI，「比起以前嘅AI，更加快咗、先進咗、更像真」，形容是「開啟一道大門」，將以往較難做的事情變得更易，例如文字生成圖像、影片、字幕生成等。

調查顯示只有6%受訪港企表示人工智能會取代程式員工作。李認為AI目前可為企業「寫會覺得好麻煩或者好花時間嘅程式」，現階段仍未能完全取代人類寫程式，但可以輔助人類寫得更快或除錯，但將來則不排除會取代人類。

調查指，47%受訪港企表示技術人員不足，59%稱會聘請兼職及自由工作者補充。李勁華表示，未來會有很多AI應用推出，行業需要更多人手。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，「AI唔會取代人，而係識AI嘅人取代你」，如何運用新技術才是最重要，市場上或有部分低技術職位被淘汰，但會衍生新職位。他又說，企業不應視人工智能為資訊科技部專用，應考慮在各部門部署應用。