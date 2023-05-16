恒基地產前經理及分包商涉貪案押後再訊　6被告均准保釋 (15:02)

6名被告依次為，蘇淳清（55歲，恒基地產時任高級工程經理）、麥鴻藻（66歲，利成泥水工程有限公司股東兼董事）、鄭偉成（40歲，景澤發展工程有限公司股東兼董事）、鍾耀漢（34歲，景澤職員）、周杰（47歲，華高達建材有限公司董事）及陳樂球（67歲，健華工程有限公司顧問）。

6人均准保釋候訊，不得離港及接觸控方證人，其中蘇須交出10萬元保釋金，其餘5人須交2萬元保釋金。

控罪指，蘇淳清於2018年12月至2021年7月期間，串謀同案5名被告，接受多項利益總值約18萬元，以在恒基或其子公司的招標過程中協助該4間分包商。涉案利益為10萬元現金、4部iPhone總值逾46,000元、一餐晚宴值逾9000元、澳門酒店住宿值約5700元、家俬值約18,000元，以及按摩服務。

廉署資料顯示，蘇淳清案發時負責監督分包商的工程，並協助分包工程合約招標。利成、景澤、華高達及健華均為恒基地產的註冊分包商，分別負責泥水、石屎模板、假天花及雜項工程。