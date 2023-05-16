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已婚高級督察涉非禮懷孕女店員　事主稱被告提出付過百萬元「和解」 (14:58)

已婚高級督察涉嫌於前年11月23日，在尖沙咀美麗華一店舖非禮懷孕女店員，並提出以100萬元和解。該督察否認非禮及妨礙司法公正兩罪，案件今（16日）在九龍城裁判法院開審。事主供稱，被告突「箍頸」強行伸脷入她口內，又伸手入她的衣服內捏胸一下，被告事後得知事主已報警處理時，便跪地求饒説：「我養埋你個仔吖，『一球』唔夠俾『兩球』你吖。」

事主X在屏風後作供，她表示2018年9月認識被告李卓賢（33歲），二人交換聯絡方式，多次交談期間知道他與老闆相熟，亦得悉他的職業，兼為兩女之父。X形容被告為「好熟嘅熟客」，鍾愛收集模型亦常到店內閒逛，二人在線上也會與其溝通，她曾告知被告自己懷孕，對他無戒心。

X指，案發當晚，被告約9時10分到達，他獨自閒逛至10時半，並消費逾千元。X及後「埋數」和入倉庫收拾貨品，並到休息間稍歇，被告跟隨她。X稱她原先背對被告，當她轉身時突遭他強行脫下口罩強吻，並摸胸非禮。

X離開休息間後立即致電在店外等候的丈夫Y，Y遂落閘和報警。被告向二人求饒，更一度跪下説：「你放過我啦，俾我走啦，開『一球』俾你夠唔夠？如果警察嚟，我就咩都冇」，又稱「你都唔想囡囡冇咗爸爸，我真係會死喇」，提出「養埋你個仔」和支付X在私家醫院分娩的費用。

庭上播放的閉路電視片段顯示，被告事發前曾稱X「好誇張」，X問所指為何，被告再說「你係咪去隆胸啊？」另X回想，憶起被告事發前曾望向她胸部説「好勁，咁快谷奶。」

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