陳朗昇採訪時被指阻差辦公　警指陳「斜cut」過馬路兼「㩒」袋或會參與示威 (14:26)

被告為網媒「Channel C」採訪主任及香港記者協會主席的陳朗昇（41歲）。承認事實指出，於案發2022年9月7日，元朗朗屏邨業主立案法團在麥花臣場館召開特別業主大會。庭上播放警員拍攝片段，被告被捕前稱「我問緊你嘢呀！……我問你邊隊你未答我」。

陳被指阻撓的女警26781梁敏儀出庭作供，她稱當日開會的居民超過100人，警方有情報顯示，網上有人鼓吹媒體和居民到場舉牌，「進行一啲不滿同埋一啲訴求」，可能發生混亂，而梁職責是人群控制。

梁稱當日她以便衣執勤，早上約11時和警員22256巡邏時，目睹身穿橙色衫被告與著灰色衫的男子斜行橫過馬路走往麥花臣場館，被告按着其斜孭袋，梁認為被告有機會入場館示威。梁和警員遂上前截查兩人，梁出示委任證表明警察身分，着被吿出示身分證。

梁稱，被告同時又問「你點解要搜我？」她回應指，因為被告「斜cut過嚟，又㩒住個袋」。被告多次問「你守邊到？」，梁三次答道駐守旺角警區活動管理組，兩度回答搜查被告原因，及兩次要求他出示身分證。梁其後警告被告，若不出示身分證構成阻差辦公，惟對方沒有回答、情緒激動，並取出銀色卡套揮動。警署警長到場後，着被告別再大吵大鬧，警告後將他拘捕。