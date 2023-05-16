明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜押後至月底再審待控辯交陳辭　官：須考慮被告國安法前言行構成罪行與否 (14:16)

「35+」初選案今（16日）踏入第58天審訊。控方已傳召所有證人，審訊押後至本月29日繼續，以待控辯雙方呈交法律陳辭。法官李運騰強調《港區國安法》不設追溯期，在國安法2020年6月30日生效之前，被告的言行可否納入「共同串謀者」原則，以至是否構成罪行，是法庭要考慮的地方。辯方透露，各被告的法律團隊正在協調，將就國安法時效和「共謀者」原則等爭議，聯合提交書面陳辭。

控方今傳召5名警員，其中3人與警方向「立場新聞」、「獨立媒體」和《蘋果日報》的所屬公司發出國安法「提交物料令」有關。國安處警員黎啟東曾接收立場新聞前總編鍾沛權提交的文件，為民主動力在立場刊登廣告的來往電郵和單據。另一名國安處警員王錫輝，則接收蘋果日報法律團隊提交的DVD，內有「三投三不投」在蘋果刊登的全頁廣告、初選投票日的網上廣告等。

同一時間，國安處警員梁晉榮接收了獨媒董事黃俊邦提交的12頁文件。除了簽收文件，梁亦負責擷取初選案的文章為證物。梁供稱，他在公共圖書館和電影報刊辦取閱共276份報章，發布時間涵蓋2019年6月至2020年8月，並從中選取47份戴耀廷撰寫的文章存證，包括刊於《蘋果日報》的〈35+已超額完成〉、刊於《明報》的〈中共對港的戰略及戰術〉等。被問到會否有蒐證文章的清單，梁表示沒有。

餘下兩名警員證人涉及何桂藍的案情，國安處警員梁樂文曾以facebook帳戶「鄧奇」，擷取何桂藍在fb發布的參選宣言。隸屬反黑組的警員黃柏烽則負責拘捕何桂藍，黃稱當時向何表明，「有理由相信」何參加初選，旨在選出35名或以上勝出者，進入立會後否決政府預算案，從而迫使特首辭職，以達成戴耀廷在蘋果日報及各大媒體提倡的「攬炒十步」計劃。在辯方盤問下，梁承認當時手上沒有「攬炒十步」文章，亦不知道何謂「攬炒十步」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞