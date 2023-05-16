初選案｜押後至月底再審待控辯交陳辭　官：須考慮被告國安法前言行構成罪行與否 (14:16)

控方今傳召5名警員，其中3人與警方向「立場新聞」、「獨立媒體」和《蘋果日報》的所屬公司發出國安法「提交物料令」有關。國安處警員黎啟東曾接收立場新聞前總編鍾沛權提交的文件，為民主動力在立場刊登廣告的來往電郵和單據。另一名國安處警員王錫輝，則接收蘋果日報法律團隊提交的DVD，內有「三投三不投」在蘋果刊登的全頁廣告、初選投票日的網上廣告等。

同一時間，國安處警員梁晉榮接收了獨媒董事黃俊邦提交的12頁文件。除了簽收文件，梁亦負責擷取初選案的文章為證物。梁供稱，他在公共圖書館和電影報刊辦取閱共276份報章，發布時間涵蓋2019年6月至2020年8月，並從中選取47份戴耀廷撰寫的文章存證，包括刊於《蘋果日報》的〈35+已超額完成〉、刊於《明報》的〈中共對港的戰略及戰術〉等。被問到會否有蒐證文章的清單，梁表示沒有。

餘下兩名警員證人涉及何桂藍的案情，國安處警員梁樂文曾以facebook帳戶「鄧奇」，擷取何桂藍在fb發布的參選宣言。隸屬反黑組的警員黃柏烽則負責拘捕何桂藍，黃稱當時向何表明，「有理由相信」何參加初選，旨在選出35名或以上勝出者，進入立會後否決政府預算案，從而迫使特首辭職，以達成戴耀廷在蘋果日報及各大媒體提倡的「攬炒十步」計劃。在辯方盤問下，梁承認當時手上沒有「攬炒十步」文章，亦不知道何謂「攬炒十步」。