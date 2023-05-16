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醫管局復辦研討會　范鴻齡稱將續於海內外招攬人手 (13:00)

醫管局研討大會去年因疫情停辦，今日（16日）起一連兩天復辦，醫管局主席范鴻齡今出席開幕禮致辭稱，復辦實體研討會顯示香港已「全面重啟（fully resume）」。他表示，醫管局已制定不同具可持續性的策略應對人口老化、慢性疾病患者上升等挑戰，包括到外地招攬非本地培訓醫生，另稱有信心進一步擴大「大灣區醫療人才交流計劃」。

范鴻齡致辭時表示，過去3年與新冠戰鬥非常艱難，感謝員工以專業、無私精神投入應對疫情。政府在2023/24年度向醫管局撥款909億元，范鴻齡指出，局方將善用相關公共資源改善公營醫療體系承載力，又稱醫管局正為服務模式「重新定位（reorienting）」，包括加強落實智慧醫院服務，希望藉此提升病人體驗及工作效率等。

近年公立醫院流失率高企令人關注，范鴻齡指出，「醫療是以人為本的服務（Healthcare is all about people）」，重申將不遺餘力挽留人手，並續到海外招攬人才來港長期工作。另外，醫管局推出「大灣區醫療人才交流計劃」，首批約80名醫護已經抵港，范鴻齡補充，有信心進一步擴大相關計劃。

為挽留人手，醫管局2022年底推出「員工低息置業貸款計劃」，醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，計劃反應熱烈，至今收到逾1100宗的申請。

國家中藥管理局黨組書記余艷紅稱支持港深兩地跨境就醫

國家衛健委黨組成員、中醫藥管理局黨組書記余艷紅則指，本港和內地應繼續共謀醫療發展，並提3點建議，包括利用內地與港澳衛生高層聯繫會議平台，互相交流共同關心的議題；深化粵港澳大灣區醫療衛生合作，繼續推動各類先行先試計劃；另支持香港建設首間中醫醫院及政府中藥檢測中心、鼓勵本港中醫師到內地執業，在港深兩地跨境就醫。余艷紅又稱，本港應利用地緣、語言優勢，加強與各國各地醫療衛生交流合作，積極參與建設「健康絲綢之路」。

政務司長陳國基致辭時則表示，醫管局一直透過全面和高質素服務，為市民提供堅實的醫療服務安全網，屬政府的重要伙伴。他補充，本港與世界各地一樣面對人手短缺、人口老化等問題，醫管局正積極增加人手，包括容許員工延遲退休、上月到英國招攬非本地培訓醫生。

醫管局表示，今年研討大會有約120名海外、內地和本地專家擔任講者，另吸引約6700名醫療及醫護專業人員參加。

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