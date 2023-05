醫管局復辦研討會　范鴻齡稱將續於海內外招攬人手 (13:00)

范鴻齡致辭時表示,過去3年與新冠戰鬥非常艱難,感謝員工以專業、無私精神投入應對疫情。政府在2023/24年度向醫管局撥款909億元,范鴻齡指出,局方將善用相關公共資源改善公營醫療體系承載力,又稱醫管局正為服務模式「重新定位(reorienting)」,包括加強落實智慧醫院服務,希望藉此提升病人體驗及工作效率等。

近年公立醫院流失率高企令人關注,范鴻齡指出,「醫療是以人為本的服務(Healthcare is all about people)」,重申將不遺餘力挽留人手,並續到海外招攬人才來港長期工作。另外,醫管局推出「大灣區醫療人才交流計劃」,首批約80名醫護已經抵港,范鴻齡補充,有信心進一步擴大相關計劃。

為挽留人手,醫管局2022年底推出「員工低息置業貸款計劃」,醫管局行政總裁高拔陞昨日表示,計劃反應熱烈,至今收到逾1100宗的申請。

國家中藥管理局黨組書記余艷紅稱支持港深兩地跨境就醫

國家衛健委黨組成員、中醫藥管理局黨組書記余艷紅則指,本港和內地應繼續共謀醫療發展,並提3點建議,包括利用內地與港澳衛生高層聯繫會議平台,互相交流共同關心的議題;深化粵港澳大灣區醫療衛生合作,繼續推動各類先行先試計劃;另支持香港建設首間中醫醫院及政府中藥檢測中心、鼓勵本港中醫師到內地執業,在港深兩地跨境就醫。余艷紅又稱,本港應利用地緣、語言優勢,加強與各國各地醫療衛生交流合作,積極參與建設「健康絲綢之路」。

政務司長陳國基致辭時則表示,醫管局一直透過全面和高質素服務,為市民提供堅實的醫療服務安全網,屬政府的重要伙伴。他補充,本港與世界各地一樣面對人手短缺、人口老化等問題,醫管局正積極增加人手,包括容許員工延遲退休、上月到英國招攬非本地培訓醫生。

醫管局表示,今年研討大會有約120名海外、內地和本地專家擔任講者,另吸引約6700名醫療及醫護專業人員參加。