呂世瑜認罪後未減刑　上訴終院8月審 (11:02)

上訴人呂世瑜（現年26歲）今穿灰色菱格毛衣及白襯衫，由懲教人員押解到庭應訊，看來精神不俗。呂早前撤銷法援，今改由資深大律師彭耀鴻代表，律政司一方則由副刑事檢控專員周天行、署理助理刑事檢控專員張卓勤代表。

上訴庭判辭早前提及，呂世瑜在今年1月26日提上訴，超出申請上訴證明書的28天期限，但律政司一方同意本案涉及重大議題，不反對上訴。

終院常任法官李義、霍兆剛、林文瀚今批准呂世瑜就兩個法律議題提上訴：國安法第21條中關於罪行「情節嚴重」者，須處以5年以上10年以下有期徒刑的條文，該如何恰當詮釋，及此刑期限制是否屬強制性；國安法第33條有關減刑因素的條文該如何恰當詮釋，特別是當中3項減刑條件是否已「盡列無遺」，還是條文容許基於其他求情理由減刑。

上訴方原擬爭議判刑偏離原有的判刑原則，涉及重大不公。終院認為此議題並非獨立的法律爭議，拒絕上訴方就此提爭議。