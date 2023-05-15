港燈再解停電事故稱錯誤連接後備電纜　若現場標籤清晰可避免 (18:58)

港燈輸配電科總經理葉崇泰指，港燈調查認為，事故起因包括能源管理系統電路圖沒有記錄連接後備電纜電路、現場標籤不足，而且負責工程師在現場檢查時被電纜連接缸底部的防火板和波紋膠管遮擋，致未能識別電纜已連接至「氣體絕緣開關設備」，以及未規定調試工作採用覆查機制等。

港燈提出7項建議和改善措施，包括在6月底前完成更新現場標籤和電路圖等的指引、完成後備電纜電路現場的安排、改善輸電設備調試的風險評估及程式、提供發電機組故障抵禦能力、完善客戶緊急服務中心，以及聘請專家審視今次事故。

被多次問及是否未來每進行開關設備翻新工程後的調試工作，都有再發生同類事故的風險，港燈營運董事鄭祖瀛則強調當現場標籤足夠清晰及一系列改善措施後，相信現場工程師能分辨出後備電纜，進而避免同類事故。

至於港燈會否將恢復供電的獎勵回饋市民，鄭祖瀛重申討論獎罰事宜「言之過早」，又強調今次記者會重點是交代事發的起因、經過及未來改善措施，亦指並非以單一事件決定港燈會否有復電獎勵。

另外，鄭祖瀛亦表示事故並非現場工程師單一的責任，稱工程師並非做錯，而是「警覺性的問題」，當時並未求證，但又強調若現場標籤十分清楚，工程師根本無求證的必要。他透露相關工程師已調職至後勤部門，會待其恢復信心，並在通過相關評估後重返原有崗位。