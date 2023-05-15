KOL「鬼王」涉違商品說明條例　控方：無列明須再收費屬誤導　辯方：「課金」為睹風采非營商行為 (19:05)

被告周柏賢（33歲）選擇不自辯，親自陳辭。控罪提及，被告要求鄭姓事主繳付3.8萬元學費後，再額外繳付10萬元以支付購買衣飾；被告另要求陳姓事主繳付7.8萬元學費後，再額外繳付33萬元購買衣飾。若兩人不從，便會終止授課。

控方先陳辭指，涉案課程包裝為「付款一次、一整年全包」，但無交代須額外支付「裝身費」，否則終止授課。學員作為消費者，因為接觸到被告的誤導性遺漏，才同意交易。

被告則指，他只建議事主們買名表，即使他們不同意支付「裝身費」，仍可繼續上堂，但他向事主們授課約一個月後已被捕，課程尚餘11個月，質疑控方如何證明他一定不會教授完畢整個課程。被告又指，一般課程設有教學大綱、課程時間表等資訊，而他從沒有給予有關明確資訊，但仍有人會「課金」給他，因為他的職業是一名「KOL」，而別人「課金」是為了目睹其風采，並指海關不知道訂閱「KOL」的情况，強行說成營商行為。