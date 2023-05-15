明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

童樂居女職員涉4項虐兒罪　自辯稱「慢慢傾」或有危險 (18:50)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，50歲女職員否認4項虐兒罪，案件今（15日）在九龍城裁判法院開審。庭上播放片段顯示，被告分別向上和向下打其中一名幼童的臉部。被告自辯時説幼童親吻身旁另一人，當時疫情嚴重，需要阻止。她又稱說教方法效果不理想，她一人照顧20名幼童，若然「慢慢傾」，有機會衍生危險，例如他們曾站到椅子上，或拉窗紗。

被告陳綺雯被控於2021年12月11日至21日期間，在九龍旺角砵蘭街香港保護兒童會，故意襲擊、虐待或忽略兩歲男童B、兩歲女童V、3歲男童F及一名身分不詳的兒童。

庭上播放片段，顯示F坐在廁板上如廁時，被告扯著他的手大力甩動數次。裁判官裁定本案表證成立後，被告選擇作供，她解釋F當時在玩弄身上的鈕扣，擔憂F一旦把鈕扣拔下，會誤把它吞下。至於為何要維持9秒之久，被告稱「想佢記憶深啲」，重申使用的力度和扭動幅度不大，「只係僅僅捉著佢隻手」。

另一件事件中，B等候如廁時突遭被告拍打頭部，B幾乎絆倒。被告稱B進行便溺訓練期間，他未脫下尿布便走入廁間，遂把他「撥」到一旁，因B沒有倒下，「所以我知我唔係大力」。除此，某天在活動室內，逾10名幼童一字排開，V和身分不詳兒童互有打鬧，被告拍打二人頭部。被告指當時多名幼童失禁，分身不暇，要在短時間內阻止二人「郁來郁去」。

另一段片段顯示，逾10名幼童「L」字型坐下，被告向幼童展示白板，其後連人帶椅滑到V前，先後向下和向上打V臉部，V頭部一度仰後險些著地。被告解釋，當時疫情嚴峻，V「咀對咀」親吻旁邊幼童一下，此舉有機會增加病毒傳播的風險，需即時阻止，否則其他幼童會仿效。案件押後至6月2日結案陳辭。

相關字詞﹕編輯推介 童樂居 虐兒 法庭

上 / 下一篇新聞