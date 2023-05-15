初選案｜選舉主任透露官員「特別提點」留意參選人言行　稱何桂藍不真誠支持護國安　非因派別DQ (18:25)

離島民政事務專員楊蕙心於2020年立法會選舉中，擔任新界東選區的選舉主任。在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下，楊表示選委會曾舉辦解說會，有官員「特別提點」一眾選舉主任，須考慮參選人的言行，會否影響他們真誠擁護《基本法》和效忠香港特區的聲明。

楊蕙心於2020年7月去信何桂藍，查問何在fb發帖反對國安法，是否原則上反對人大常委通過維護國安的法律，以及何轉發抗爭派「墨落無悔」聲明，是否提倡否決預算案。何翌日回信，指國安法抵觸基本法和衝擊法治。楊在庭上強調，何的回覆「無所謂啱或者錯」，但國安法包涵保障港人自由的條文和法治原則。楊不能信納何有客觀意圖，真誠支持特區在「一國兩制」的方針下維護國家安全。

除了何桂藍，楊蕙心亦去信另外7名新東參選人，最終楊岳橋等3人遭「DQ」。辯方問楊有否向建制派發信，楊表示沒有考慮參選人來自民主派抑或建制派，僅針對他們的公開言行。在楊避席之下，法官陳慶偉要求辯方交代盤問方向。辯方表示想證明何遭「DQ」是無可避免的事，因政府想排除所有民主派參選。聆訊明（16日）續。