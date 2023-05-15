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今年首季逾2萬宗罪案按年升48.4%　鄧炳強解釋去年社交距離措施嚴格故基數較低 (18:35)

本港今年首季共有20584宗罪案，較去年同期大幅上升48.4%，當中涉及詐騙佔整體罪案4成，達8886宗，比去年同期上升6成半。保安局長鄧炳強解釋，去年同期為新冠疫情高峰期，社會正實施嚴格社交距離措施，人與人接觸減少，錄得的傳統罪案減少；現時社會復常，市民到公眾地方的機會增加，故罪案數字有所上升，比對下出現較大升幅。

他又解釋，部分倚賴警隊主動出擊的案件，如三合會、毒品案等，因警隊去年首季集中資源抗疫，故相關罪案減少。鄧炳強說，今年首季有8886宗詐騙案，7成為網上騙案，當中網上購物相關佔3成，比去年同期升36%；投資及求職相關騙案佔19%，升44%；電話騙案則上升7成6；網上情緣則跌16%。他指明白市民關注罪案數量增加，警方已鋪天蓋地宣傳，相信市民已被潛移默化，與去年第四季相比，詐騙案升幅已大幅放緩，日後會繼續與社會各界合作打擊。

他又指出，撇除詐騙案，與2019年首季比較，今年首季的傳統罪案如盜竊、爆竊、傷人等，數字與疫前相若，但詐騙案數字較2019年同期上升3倍半。鄧炳強預期，今年第二及第三季的整體罪案升幅會較去年同期放緩，但指出要留意詐騙案上升趨勢，如果趨勢持續，今年罪案數字會繼續處於高位。

被問到近日出現搶劫金舖的案件，鄧炳強說，今年首季有26宗劫案，比去年同期多3宗，警方會加強情報主導工作，希望可事前制止，亦會加強高姿態巡邏，相信可有效阻嚇。

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