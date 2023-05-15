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前警涉賄案再押後　代表律師稱當值律師指示不足 (17:00)

29歲前警員涉向一名貸款公司董事泄露警隊運作資料，以換取1.3萬元賄款，他另涉向同袍索取貸款約1萬元，前警員及貸款公司董事各被控公職人員收受利益等3罪。前警員上周提堂時因私人律師未能到庭，押後今（15日）再訊。其律師今表示因上周當值律師的指示不足，希望撤回當時的認罪答辯。裁判官下令押後6月14日處理，待辯方索取法庭錄音，其間被告准以現金1萬元保釋。

被告依次為前警員蘇靖峰（29歲）及報稱貸款公司董事兼股東的彭閏謙（37歲）。蘇被控各一項公職人員收受利益及訂明人員索取利益罪，彭則被控向公職人員提供利益罪。蘇上周五原表示認罪，但休庭後改稱撤銷認罪答辯，最終要求法庭押後至今天，待私人律師到庭。

被告今由大律師黃以仁代表，他解釋上周下午才獲悉被告需要代表律師，當時他正在開會，5點才能到庭。裁判官覃有方質疑若律師未能趕及到庭，便不應答應接手，反問「點解我哋（法庭）要等你呢？」覃官最終稱不會追究事件，但重申下不為例。

辯方續申請撤銷被告上周的認罪答辯，並解釋被告雖然是前警員，但未曾旁聽法庭聆訊，他不知道可以押後案件，毋須即時答辯，當值律師亦不曾解釋他可要求押後答辯。覃官認為公平起見，需請當值律師解釋，終押後6月14日處理，待辯方索取上周五的法庭聆訊錄音，及讓當值律師回應，其間被告繼續保釋，須居於報稱住所、每周到警署報到一次及不得接觸控方證人。

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