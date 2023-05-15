初選案｜國安處假名開FB帳戶　曾於戴耀廷帖文留言「唔犯法都等天收」　警：無印象 (14:13)

警員馮小敏於2013年加入警隊，現隸屬國安處。根據書面供辭，馮於2020年7月收到國安處一名女督察的指示，負責調查初選相關的網上資訊，下載後納入本案證物，包括戴耀廷於《蘋果日報》撰寫的「立會奪半」文章。

代表被告何桂藍的辯方大律師Trevor Beel問到，當時馮小敏的上司有否告知有罪案發生。馮表示，上司僅吩咐她「多加留意」初選，並在網上平台蒐集證據，留意有否違反《港區國安法》。辯方關注，上司有否叫她特別留意一些名字。馮表示沒有，「只要係關於35+初選嘅任何人，我哋都會進行調查」，又指警方在過程中得知戴耀廷是初選的主要人物，故主要調查戴。

代表陳志全的大律師馬維騉盤問時，展示由控方提供的戴耀廷facebook帖文截圖，帖文與中聯辦2020年7月批評初選有關，截圖上方的帳戶顯示為「鄧奇」。馮小敏在盤問下透露，「鄧奇」是國安處一支隊伍共用的fb帳戶，警員蒐證時或以同一個帳戶登入facebook。及後，辯方展示截圖的下半部分，顯示「鄧奇」在帖文下方留言「唔犯法都等天收啦你!!!!!」辯方問馮是否留言者，馮稱「我無印象」。