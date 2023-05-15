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初選案｜林景楠作供指受沈旭暉邀請參與功能組別　沈從無提「初選」　後因考慮勝算改戰直選 (13:47)

「35+」初選案今（15日）踏入第57天審訊。控方傳召第5名證人林景楠作供，林曾發帖形容功能組別制度「敗壞」，林供稱進出口界的大部分選民為建制派，其支持者不能投票予他，考慮到勝算遂一度改為參選新界東選區。法官陳慶偉提出，法律界選民多數支持民主派，問林會否稱之為敗壞？林稱，進出口界過去4屆由建制派在無競爭下當選議席，該界別不容易成為選民，加上當時社會氣氛，故採用強硬字眼。

獲准保釋的從犯證人林景楠今身穿黑色西裝到庭，在署理助理刑事檢控專員羅天瑋主問下，林稱就本案認罪，他同意本案關乎無差別否決預算案，促使特首下台，構成顛覆國家政權。

代表何桂藍的大律師Trevor Beel指出，林景楠於今年1月19日及26日向警方錄取兩份供辭，林提及沈旭輝約於2020年3月聯絡他，希望林參選功能組別，而兩人事前不認識。林供稱沈當時說的與初選無關，之後林宣布參選功能組別，並與沈出席功能組別協調會議，但亦不涉及初選，印象中無討論當選後事宜。

林稱，他同年6月發帖支持何桂藍參加初選，而林亦改為參加新界東選區，其間區諾軒表示想林繼續參選功能組別。庭上展示林發表帖文指「面對制度敗壞」，決定不參選功能組別進出口界，又稱功能組別制度「不堪」。林作供定義自己是「非建制」，他認為該界別選民主要支持建制派，因勝算不高遂改變主意。

林又承認自己的政治觸覺差，他指因為從小在新東長大，在新界東開設約7間店舖，會和該區的顧客、居民溝通，因此選擇出選新界東。不過，林在初選結果跌出首7名，他經朋友游說後，再次參選進出口界，他提到臨近截止前才取得足夠十個提名。被問到現實地考慮勝算而參加進出口界，林坦言「認為自己無咩機會勝出」。

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