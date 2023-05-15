消委會｜突收加一、價格未更新　食肆QR CODE落單惹投訴 (12:53)

消委會其中一宗投訴個案，涉及到餐廳用膳時以二維碼落單，其時「服務費」一欄顯示收費為0元，但結帳時收據卻顯示「+10%服務費」。相關餐廳回覆消委會稱，每晚6時起會向食客徵收加一服務費，由於其點餐系統剛啟用不久，部分設定仍待完善，因此點餐帳單內未有顯示收取「加一」，其後表示已更正系統，並願意向投訴人退回相關款項。

另一宗投訴則涉及帳單顯示的套餐價格與電子餐牌有出入，投訴人使用二維碼落單，其時電子餐牌顯示套餐收費為每位228元，惟最後帳單顯示每位288元，餐廳澄清正確價格為228元，並稱餐牌未更新，向投訴人致歉並贈送甜品作為補償，但投訴人認為該餐廳涉及不良銷售手法，向消委會投訴。經消委會調停後，餐廳表示願意向投訴人退回差額及當中的加一服務費。

消委會指，若商家相關做法故意遺漏重要資訊，讓消費者作出本不會作出的決定，或有機會觸犯《商品說明條例》，相關投訴個案涉及的食肆皆有觸犯條例的風險。

消委會表示，任何商戶包括食肆都必須在交易前，讓消費者清楚知悉收費安排，不應到結帳一刻才徵收先前未提及的費用或隱藏任何收費，同時應確保餐牌、點餐系統、店內告示、宣傳單張等內容清晰及一致，並要適時更新內容，確保所有資料準確無誤，包括價格是否正確、有否顯示服務費等。此外食肆亦應照顧部分不諳新科技或不熟悉電子落單系統的人士，讓他們可繼續以傳統方式點餐，或提供相關協助。