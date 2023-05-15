消委會｜三成身體檢查計劃未有醫生參與診斷　部分計劃將同一功能檢查拆細14項 (12:15)

消委會於今年2月至3月從12間私家醫院或其附屬醫療中心及14間私營醫療機構的網站，收集共33個基本身體檢查計劃的服務收費和資料，並由這些機構核實資料。有5間機構沒有回覆，消委會職員遂以消費者身分向機構查詢有關資料，幫助研究。

消委會指，今次調查發現雖然大部分計劃均有列出檢查項目、服務收費及進行檢查前的注意事項，惟計劃及個別項目並未列明建議適合的人士、檢查是否由醫生負責或完成報告的時間，當中有10個計劃沒有醫生參與診斷，5個非由醫生講解報告。

消委會提醒，若檢查過程沒有醫生監察，風險自然會有機會增加，若結果出現「假陽性」和「假陰性」兩種誤診的情况，前者會令消費者誤以為自己患上某種疾病，或須作跟進檢查而引來不必要的金錢損失和焦慮，而後者則會因「走漏眼」而引致延誤就醫，情况更為嚴重。

消委會又提醒，不少機構或會以附加形式提供檢查項目，提醒消費者不應只著眼體檢計劃的基本收費，提醒消費者應消費者應留意套餐內所包含的檢查項目是否切合自己的需要，或諮詢專業意見。另外，消委會調查發現，部分計劃將同一功能的檢查分拆出來的小項目，例如有體檢計劃將「肝功能」檢查分拆為13個項目，又或將「血液細胞分析（血全像）」分拆為14個項目，指消費者宜先了解清楚相關分拆項目的意義和自身需要才作決定。

消委會提醒消費者，揀選身體檢查計劃非以最低價或項目愈多愈好，不同檢驗項目均有其風險或副作用，最理想是由醫生因應其健康狀況建議適合的體檢計劃，而挑選體檢計劃時消費者也要細心比較各計劃的分別和價錢才作決定。

消委會表示，2020至2022年關於身體檢查的投訴個案分別為87、81、56宗，以去年為例，涉誤導銷售或不斷銷售的投訴佔最多，有14宗。