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六旬漢奏《願榮光》案　檢控官染疫押後審 (11:32)

六旬退休老翁涉在東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭票控「沒有許可證而奏玩樂器」罪，受審後被裁定罪脫。他另涉在旺角、大圍和中環演奏二胡，被控「沒有許可證而在公眾地方籌款」等七罪，他不認罪受審。案件原定今（15日）於沙田裁判法院開審，惟因檢控官染疫而押後明天續審。庭上處理同意事實，被告承認在案發時奏玩二胡，重申「事實基本是這樣，只是我沒有罪」。

控方表示本案主控、律政司高級檢控官林曉敏上周確診新冠肺炎，申請順延審訊待她康復到庭。被告李解新（現年69歲）一度反對押後，並表示「香港檢控官太多了，我一比十二、一比十三，我是堅持到底」。裁判官朱文瀚最終接納主控官確診，同意押後審訊，並首先處理被告的答辯以及同意事實。

被告否認四項「沒有許可證而奏玩樂器」及三項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪受審。控罪指稱他在前年8月3日、8月18日、9月9日、去年9月29日，分別在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或解釋，且沒有警務處長發出的許可證，奏玩二胡連擴音器；及在去年6月24日、8月24日和9月29日，分別在大圍站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或合理辯解，且沒有由社會福利署或民政及青年事務局長發出的許可證，而進行籌款活動。

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