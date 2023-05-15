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消委會︳12款滑板不符歐洲安全標準　5款測試後板身破裂　大部分樣本未顯示最大承重量 (11:30)

滑板運動在年輕社群中日趨普及，消委會檢視16款滑板樣本，發現有12款未能符合歐洲安全標準，當中5款結構不安全、10款未能通過跌落測試，5款板身更於測試後破裂。消委會提醒，市民在玩滑板時要配戴適當保護裝備。

消委會從運動用品店、玩具零售店、滑板店及網上平台購入16款滑板，售價分別由80元至2580元。參考據歐洲滑板安全標準「EN13613」，其中6款樣本屬於A級，即承重20公斤以上至100公斤；10款為B級，即承重20公斤以上至50公斤。消委會測試發現，有5款樣本結構不安全，當中「SK8ARMY」及「恆福玩具」樣本的輪子螺絲超出板身；「Deckwar」末端呈尖角；而「MESUCA」、「B. Duck」及「恆福玩具」樣本表面未有防滑設計。

消委會又模擬使用者在滑板上跳躍後著地的撞擊力，樣本需要各部分無破損、無功能性損壞、輪子和軸承等沒有鬆脫或移位，才算通過測試。結果有10款樣本未能通過測試，包括「Kasaca Sport」、「JOEREX」、「Coolstep」、「森之部落」、「fishfishstore」、「GOMA」、「MESUCA」、「好好砌積木玩具」、「B. Duck」及「恆福玩具」。其中「JOEREX」、「GOMA」、「MESUCA」、「B. Duck」及「恆福玩具」樣本在測試後板身破裂。

11款樣本未標示最大承重量

消委會又指出，11款樣本未有在包裝上清楚標示最大承重量，令消費者無法依據自身重量挑選合適承重級別的滑板，增加安全風險。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威說，根據歐洲安全標準，滑板需清晰列出最大承重量、產品名稱或編號等資訊，雖然香港未有特定法例列明要求，但廠商應主動提供有關關鍵資訊，保障消費者獲取準確資訊。

他又提醒，市民在購物滑板前，要留意包裝上相關資訊，運動時要配戴適當防護裝備，初學者亦應先參加基本課程，學習基本技巧後才到公共滑板場踩板。

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