消委會︳成人紙尿片尿褲吸濕透氣度表現參差　籲選購前多作比較 (11:22)

消委會測試15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲，及5款尿滲墊樣本，評估其滲透性能、透氣度、有害化學物質含量等。測試發現，全部樣本吸收時間均符合內地相關標準，即首次吸收溶液時間於50秒或以下，第二次於100秒或以下，惟不同樣本的吸收速度有明顯差異。15款尿片第一次吸收溶液平均需時0秒至13秒，第二次時則減慢至平均7秒至19秒，當中「便利妥」樣本表現較遜色，第一次和第二次試驗平均需用13秒和19秒，才能把所有溶液完全吸收。

至於尿褲樣本首次吸收需時平均由0秒至19秒、第二次則為11秒至34秒，消委會認為差異甚大，當中2款樣本在第一次試驗時能瞬間吸收所有溶液，但「Topvalu」的吸收速度較慢，分別需時19秒及34秒。回滲方面，「屈臣氏」尿片樣本回滲量達13克、「Topvalu」尿褲平均回滲量達20.1克。

多款紙尿片樣本透氣程度不理想

消委會亦測試各樣本的透氣程度，當中11款紙尿片樣本被歸類為「不透氣」，包括「德寶123」、「理的」、「柏力」、「包大人」、「小確幸」、「安加適」、「護理寶」、「安而康」、「萬寧」、「便利妥」及「屈臣氏」；尿滲墊方面，「安加適」及「添寧」樣本外層沒有量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。

消委會又發現，「松鶴」紙尿片樣本被檢出小量真菌，符合內地標準上限；「包大人」、「松鶴」、 「屈臣氏」紙尿片及「護身寶」紙尿褲檢出介乎18至24mg/kg的游離甲醛，均低於上限的75mg/kg。

消委會提醒，市民選購相關產品時，應先了解使用者的健康狀況，如因行動不便而引起失禁、或需長期臥床的人士，較適合選用不易滲漏、透氣度高、吸收速度快的紙尿片；若滲尿量多但可自行走動的人士，則可選用穿脫方便且透氣度高、吸收速度快的紙尿褲。消浽會又說，產品的貼身程度亦頗為重要，市民在選購前可多作比較，從而挑選最合適的產品。