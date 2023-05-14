美國會委會促制裁港國安法官  港澳辦中聯辦斥干涉 (22:15)

港澳辦指出，法官獨立審判，不受任何干涉是法治重要基石，指香港特區的法治和司法獨立一直廣受國際社會讚譽，香港法官依照法律，對涉嫌危害國家安全的犯罪案件行使審判權，「天經地義、不容置喙」。港澳辦發言人強調，中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職，全面準確實施國安法，堅決維護國家安全和香港法治權威。

中聯辦發言人則指香港「2022年法治指數」全球排名繼續維持高位，在「秩序和安全」排名更高踞全球第六，認為這顯示國際社會對國安法「一法安香江」的認同。發言人斥美國的人權紀錄劣迹斑斑，美國政客卻對香港指手畫腳，「充分暴露了其一貫以民主法治幌子干涉他國內政的醜陋面目和赤裸裸的雙重標準」。

美國CECC的報告批評，港區國安法削弱司法程序上的權利，報告亦循公開報道整理29名指定法官名單，包括張舉能等5名終審法院法官，批評他們確立及擴闊國安法條文，剝奪司法程序權利，懲治和平行使基本權利的人。