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警方揭集團利用護膚品販毒　拘7人檢1.9億元可卡因及海洛英 (16:35)

警方於周五（12日）分別針對兩個不同販毒集團，於佐敦、屯門及沙田執行打擊毒品行動，檢獲約227公斤可卡因及10公斤海洛英，市值約港幣1.9億元，行動中所檢獲的可卡因，屬本港今年最大單宗「可卡因」案件。警方經調查拘捕7人，年齡介乎25至61歲，部分人有黑社會背景，其中5人已被暫控一項販運危險藥物罪。警方相信，已成功搗截大批毒品流入市場及打擊黑社會收入來源，不排除有更多人被捕。

警方毒品調查科警司劉啟鵬表示，當日探員在工廈埋伏，截查一名由單位步出的可疑男子，在其身上及單位搜獲共重223公斤的懷疑可卡因，同時於工廈外面發現3名集團成員，包括兩男一女，懷疑協助「睇水」，遂將他們以涉嫌販毒拘捕。另外，警方亦調查涉案集團位於沙田公屋單位的毒品儲存倉，檢獲4公斤懷疑可卡因，昨日拘捕一名印尼藉女子，相信是涉案倉主，現已被扣留調查。

同日下午，警方針對另一個販毒集團展開行動，拘捕兩名男子，他們涉嫌在佐敦的住宅單位販運共約777包、重10公斤的懷疑海洛英。該批毒品被收藏於數百個護膚品內，警方以工具拆開後，發現護膚品底部藏有以錫紙及膠紙多層包裝的毒品。警方指毒販費盡心思，將分拆成約12克一包、重量與衣鈕相約的毒品收藏在內，並以正途貨運形式將毒品運抵本港，經重新包裝再作出售。

警方表示，集團分工仔細，成員擔任不同角色，包括倉主、「睇水」、派貨及招攬等，企圖分散成員參與程度，增加執法難度，同時亦將毒品收藏於不同單位以分散被捕風險。 警方毒品調查科總警司吳頴詩譴責毒販行為，稱他們以微薄酬勞引誘市民成為跑腿，承擔販毒過程風險，強調警方會嚴厲打擊。

相關字詞﹕編輯推介 可卡因 海洛英 毒品 販毒

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