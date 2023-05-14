政府重新檢視「專項儲蓄戶口」　孫玉菡以交稅作比喻　稱不會迫市民儲錢 (12:42)

孫玉菡說，相信大多數僱主都會支付遣散費和長服金，如結束分店時，公司通常有預備一定金額，認為市民毋須過於擔心；即使公司全面結業而未能承擔相關費用，破欠基金亦能「兜底」。他又指出，破欠基金現有約68億元，有足夠的資金去應付需要，日後有需要亦可透過調高商業登記費確保收支平衡。

至於政府何時會決定是否取消「專項儲蓄戶口」要求，孫玉菡稱希望盡快完成顧問報告 ，冀今年下半年可向社會解說政策。

另外，孫玉菡日前訪京並與港澳辦主任夏寶龍會面，對方鼓勵香港把握大灣區機遇處理本港安老問題。孫玉菡說，本港面對土地及人手不足的問題，如長者想留在香港安老，當局會透過資助等盡量協助；但他認為同時要讓長者可以選擇，會考慮調整相關政策，如住宿費、醫療安排等，協助想回內地安老的長者。