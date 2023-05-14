明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府重新檢視「專項儲蓄戶口」　孫玉菡以交稅作比喻　稱不會迫市民儲錢 (12:42)

取消強積金對冲安排將於2025年5月1日生效，勞工及福利局長孫玉菡昨透露，會重新檢視「專項儲蓄戶口」功能需要。他今日於無綫節目《講清講楚》表示，僱主有法律責任確保有足夠資金支付遣散費和長期服務金，他以繳交稅項作比喻，稱政府不會強迫市民儲錢，市民要想方法去交稅。他又說，全世界都沒有要求僱主設專項戶口的做法，當局要審視加息環境下有關做法的效益，確保能保障僱員之餘，亦令營商環境穩定。

孫玉菡說，相信大多數僱主都會支付遣散費和長服金，如結束分店時，公司通常有預備一定金額，認為市民毋須過於擔心；即使公司全面結業而未能承擔相關費用，破欠基金亦能「兜底」。他又指出，破欠基金現有約68億元，有足夠的資金去應付需要，日後有需要亦可透過調高商業登記費確保收支平衡。

至於政府何時會決定是否取消「專項儲蓄戶口」要求，孫玉菡稱希望盡快完成顧問報告 ，冀今年下半年可向社會解說政策。

另外，孫玉菡日前訪京並與港澳辦主任夏寶龍會面，對方鼓勵香港把握大灣區機遇處理本港安老問題。孫玉菡說，本港面對土地及人手不足的問題，如長者想留在香港安老，當局會透過資助等盡量協助；但他認為同時要讓長者可以選擇，會考慮調整相關政策，如住宿費、醫療安排等，協助想回內地安老的長者。

相關字詞﹕編輯推介 孫玉菡 強積金對沖 專項儲蓄戶口 安老院

上 / 下一篇新聞