調查：七成受訪者日花逾8小時全職照顧家庭 團體促設「兒童照顧者津貼」 (16:03)

照顧照顧者平台於今年4月27日至5月5日，以問卷調查708名現正照顧1位或以上兒童的照顧者，當中女性佔約97%。

調查發現，約74%受訪照顧者正全職照顧家庭，逾半數人照顧兩名或以上兒童及長者或長期病患者。全部受訪者平均有6.14天要照顧家庭8小時以上，當中近65%受訪者表示，因照顧兒童而放棄事業發展，近73%放棄個人興趣。另有逾一半人沒有獲得任何人或服務協助他們的照顧工作，團體認為，反映大部分受訪照顧者須獨力承擔照顧家庭成員的壓力。

育有兩名分別6歲和18歲的單親母親阿桃表示，她因家庭問題及照顧女兒的壓力過大而患上抑鬱症，10年間長期見精神科醫生。有申領綜援的她說，小女兒學習能力稍弱、學業成績差，每月需繳付1000多元讓她上補習班，她只好想盡辦法節省生活開支，「有時食隔夜飯，一日三餐都盡量喺屋企食，食茶餐廳都好肉痛」，她期望政府「有啲嘢食派吓已經好開心」。

團體代表黃佳鑫表示，大部分兒童照顧者因壓力過大而面對精神問題，如抑鬱症和焦慮症，冀政府政策不只針對殘疾人士或長者照顧者支援，將現時為低收入家庭護老者或殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃擴展範圍至兒童照顧者，及研究增設社區服務外展隊主動支援照顧者。