貨運工汀九跳橋亡　遺孀一周內痛失兩摯愛 (18:47)

遺孀李太表示，昨日原打算兩夫婦一起到金鐘辦理兒子的死亡證，丈夫明知公司有足夠人手卻堅持上班。兩人中午1時許曾以短訊聯絡，李太表示已經處理好死亡證事宜，丈夫則回覆一個「OK」手勢，看似沒有異樣。李太表示「可能嗰一刻，佢真係好痛苦」。

李太指，事發後與丈夫的同事聊天，感到他們都很傷心，指他們視其夫為兄長，感謝他一直照顧同事，又會在節日送禮予同事。丈夫昨日乘坐的貨車本身屬於其名下資產，但一直未供斷，而早幾個月丈夫將貨車轉讓予另一名同事以減少支出，李太稱回想起來可能丈夫早有鋪排，估計丈夫「好多嘢加加埋埋接受唔到，搞成咁」。

愛兒兩度重病終撒手塵寰

李太續指，兩夫婦只有一名獨子。兒子Boris 5年前發現患上罕見疾病，好不容易康復，身高達1.7米。可惜3個月前一個晚上突然嘔吐大發，入院檢查後發現患上另一種罕見疾病，要接受開腦手術。李太稱讚Boris已經很努力接受治療，惟最終於本月6日離世。兒子患病期間，李太每天都到醫院探望及照顧，丈夫則因為無法接受兒子再得重病的，加上身體虛弱，不宜經常進出醫院，故只探望兒子一兩次，丈夫最近一個月亦消瘦20幾磅。

李太表示丈夫是家中經濟支柱，對於要同時支付兒子及丈夫的殮葬費用感到彷徨，但她指目前有社工支援，着網民不用擔心，又感謝社會各界關心。李太表示曾承諾兒子照顧好家中養了大半年的貓，會堅守對兒子的承諾，亦打算返回娘家暫住。

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