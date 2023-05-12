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4男被控3年前非法集結等罪　3人罪脫一人罪成 (18:06)

2020年母親節有網民發起「全民覺醒林鄭下台」遊行，4名男子否認在旺角非法集結等罪，經審訊後今（12日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官葉啓亮認為，涉案片段沒拍攝到兩被告的容貌及對峙行為，證據顯示另一被告有如供述，曾到附近餐廳消費，故三人非法集結罪名不成立。餘下一人當場被搜出行山杖及手套等裝備，被裁定非法集結等兩罪成，須還押至5月25日，待索取勞教中心報告後判刑。

被告為李煒健(案發時24歲，下同)、關世豪(24歲)、何偉康(19歲)及蔡尚縉(26歲)。辯方求情指，罪成的何偉康為汽車維修技工學徒，當時他年紀尚輕，受社會氣氛和網絡言論影響，以錯誤方式表達不滿，已汲取教訓，承諾不會再犯。教會牧師和社工為何寫求情信，指他過往有做義工、本性不壞。

葉官接納警員證供指，於2020年5月10日在彌敦道與花園街之間的山東街一帶，有示威者向警方投擲雜物和堵路，現場發生非法集結。辯方傳召李煒健的友人作供稱，當日相約李去擲飛鏢並代李付款。葉官認為，李約兩年後才還錢予友人並不合常理，另指何偉康和蔡尚縉自辯的證供，是反覆不一及不合邏輯。

不過，葉官指，根據警員翻看片段辨別被告身分並不穩妥，又認為片段截圖解像度不高，沒拍攝到李煒健容貌特徵，片段亦只顯示蔡尚縉街上徘徊，沒有對峙，控方未能證明兩人犯案。辯方呈上銀行月結單顯示，關世豪到附近餐廳消費，片段和關的證供脗合，故裁定三人非法集結罪脫。

至於何偉康當時一身黑色裝束，攜帶生理鹽水、手套和面巾等大量裝備，並帶同磨尖的行山杖到場，葉官推論他和示威者懷有共同目的，因此裁定何參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 非法集結

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